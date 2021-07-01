Сегодня, 2 июля, в Санкт-Петербурге пройдёт матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Швейцария — Испания. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Эта игра станет последней на турнире в Санкт-Петербурге. Ранее «Газпром Арена» принимала матчи группового этапа Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Последние три встречи были перенесены в Петербург из Дублина.

Швейцария в групповом турнире заняла третье место в группе A, взяв четыре очка в играх с Уэльсом (1:1), Италией (0:3) и Турцией (3:1). В матче 1/8 финала швейцарцы отыгрались с 1:3 с чемпионами мира сборной Франции, забив на 81-й и 90-й минуте. В серии пенальти Швейцария выиграла 5:4.

Испания заняла второе место в группе E, набрав 5 очков в играх со Швецией (0:0), Польшей (1:1) и Словакией (5:0). В 1/8 финала пиренейская команда в дополнительное время вырвала победу у Хорватии (5:3).