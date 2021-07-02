Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся одни из фаворитов турнира — сборные Бельгии и Италии.

Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнётся в 22:00 по московскому времени. Судить её доверено словенцу Славко Винчичу.

Бельгия — лидер рейтинга ФИФА. В групповом турнире подопечные Роберто Мартинеса заняли первое место, одержав три победы в трёх матчах: 3:0 с Россией), 2:1 с Данией, 2:0 с Финляндией. В игре 1/8 финала «красные дьяволы» одолели предыдущих чемпионов Европы сборную Португалии со счетом 1:0.

Италия также выиграла все три матча в своей группе, не пропустив при этом ни одного мяча: 3:0 с Турцией, 3:0 со Швейцарией, 1:0 с Уэльсом. В 1/8 финала итальянцы в дополнительное время вырвали победу у Австрии — 2:1. Напомним, что возглавляет команду бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.