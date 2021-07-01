Спортсменкам из России запретили выступать на ОИ в Токио с рисунком медведя на купальниках. По словам пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, которая выступает в дуэте с Светланой Колесниченко, синхронисты планировали выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках с новым дизайном. Однако эскиз экипировки для программы «Калинка» не прошел согласование:

«Нам сказали, что это произошло из-за того, что там есть изображение медведя, а медведь ассоциируется с нашей страной», — заявила Ромашина.

Кроме того, из композиции синхронисток пришлось убрать слово «Russia» – оставили только «From love».

«Получается с любовью, но без России. Но это не главное. Программа остаётся та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему », — уточнила Светлана.

Ромашина также отметила, что оспаривать решение спортсменки не будут, так как сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы.