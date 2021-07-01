Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в дисциплине прыжки в длину, в преддверии Олимпиады в Токио привилась вакциной американской компании Moderna от коронавируса. Об этом сообщил менеджер спортсменки Алексей Николаев:

«Дарья вакцинировалась в марте–апреле, вакцина — Moderna. Сейчас она продолжает готовиться к Олимпиаде. Планирует вылететь в Токио 22 июля», — сказал он.

Напомним, с 2013 года Дарья Клишина живёт и тренируется в Соединённых Штатах Америки.

Олимпийские Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Квалификация в женских прыжках в длину пройдет 1 августа. Финальный турнир назначен на 3 августа.