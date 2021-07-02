Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв сегодня, 2 июля, проведут свои матчи третьего круга Уимблдонского турнира.

Хачанову, «посеянному» под номером 25, предстоит игра с представителем США Фрэнсисом Тиафо. В первом круге Хачанов победил другого американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), во втором взял верх над Егором Герасимовым из Белоруссии — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3. Лучшим результатом Хачанова на Уимблдоне является выход в четвёртый круг в 2018 году.

Андрей Рублёв, получивший пятый номер «посева», встретится с представителем Италии Фабио Фоньини. В первом круге россиянин одолел представителя Аргентины Федерико Дельбониса — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. Во втором Рублёв в трёх сетах победил Ллойда Харриса из ЮАР — 6:1, 6:2, 7:5. Седьмая ракетка мира уже показал свой лучший результат на Уимблдоне — ранее он не мог пройти на турнире дальше второго круга.