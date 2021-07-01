Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в скором времени может пополнить состав французского клуба ПСЖ. Сообщается, что Рамос уже ищет себе жилье в Париже, где базируется «Пари Сен-Жермен».

На данный момент известно, что 35-летний футболист обсуждает детали нового контракта с представителями клуба. По словам инсайдеров, переговоры находятся на завершающей стадии, а значит, в скором времени стороны могут прийти к соглашению и объявить о сделке.

Испанский футболист Серхио Рамос этим летом покинул мадридский «Реал» в связи с истечением контракта. За «сливочных» Рамос выступал с 2005 года и вместе с клубом пять раз стал чемпионом Испании, брал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также три раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.