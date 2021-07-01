Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался относительно работы с биатлонистом Матвеем Елисеевым.

«С Матвеем Елисеевым по-разному. Очень непростой спортсмен, это все знают, в плане индивидуальных особенностей: как физических, так и психологических. Пытаемся найти контакт, взаимосвязь. Как раз притираемся», — сказал Каминский в интервью Eurosport.

Ранее биатлонист обвинил тренера в отсутствии помощи в процессе подготовки к соревнованиям, из-за чего тот смог занять лишь 61-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира. По словам Елисеева, план по подготовке был направлен тренеру на почту, однако замечаний или советов от Каминского не последовало, что, по мнению спортсмена, и привело его к негативному результату на соревнованиях.

Пост старшего тренера мужской сборной по биатлону Юрий Каминский занял в мае 2020 года. Под его руководством к олимпийскому сезону-2021/22 будет готовиться одна из тренировочных групп национальной команды.