Карьера Евгении Медведевой в качестве одиночницы, кажется, уже совсем затухла. На следующий сезон нет этапов Гран-при, убрали из пула допинг-тестирования, а в расписании пока — только активная подготовка к шоу «Анна Каренина» в Сочи. Все это — вполне логично, ведь уже давно Медведеву мучили травмы, а конкуренция в женском одиночном катании ушла на космический уровень.

И тут… все заговорили о Медведевой как о парнице. Для шоу она репетирует парные номера с призёром ЧМ Александром Энбертом.

Реально ли Медведевой совершить переход в парное катание и перезапустить собственную карьеру? Или это разговоры в пользу бедных? Разбирается Nevasport.

Что думают специалисты?

По мнению Ильи Авербуха, продолжение карьеры в парном катании для одиночниц — это интересная идея, ведь многие фигуристки рано завершают карьеру, а в теории могли бы перейти в парное, хотя это сложнейший вид фигурного катания.

«Могла бы Женя выступать в парном? В теории, да. Вижу, ей нравится«, — сказал Авербух в интервью Sport24.

Высоко перспективы Медведевой в парном катании оценила тренер Людмила Великова, которая всю карьеру специализируется именно на парах и многих приводила к успеху.

«Конечно, Евгении реально добиться успехов в парах, самое главное — в какие руки попадёт. Это зависит от тренера, я бы и сама её взяла. Знаете, в Америке переходят в пару в 25 лет, в 26. И 21 год — это совсем не возраст, при желании и при правильном тренере она может достичь больших результатов«, — сказала Великова в интервью Газете.ру.

Чуть менее оптимистично на этот счёт высказался партнёр Евгении по шоу «Анна Каренина» Александр Энберт. Как считает он, Медведева находится в прекрасной форме как действующая спортсменка, у нее есть мышечный корсет, без которого не сделаешь каскады 3-3 с риттбергером и для парного катания, в принципе, все подходит, но… «Парное катание — это другой вид фигурного катания, в нём работают другие мышцы. На это нужно время. Обычно только постановка программ занимает месяц», — отметил фигурист.

Что думает сама Медведева?

Сейчас Евгения полностью погружена в изучение парного катания, поскольку совсем скоро премьера шоу Авербуха — уже 9 июля. Инициативу покататься в паре фигуристка проявила сама, поскольку хотела чего-то нового на льду.

«В какой-то момент я поняла, что хочу быть более универсальной, хочу, чтобы на меня было еще более интересно смотреть зрителям в шоу. Поняла, что хочу раздвигать рамки фигурного катания, и что хочу научиться кататься в паре. Интересно попробовать разное», — заявила спортсменка.

Но вот что может действительно помешать реальной карьере в парах — это крайне травмоопасные элементы, которые выполняют парницы: подкрутка и выброс. Недавно на эту тему шутила сама Женя в TikTok. Она сделала видео под один из трендовых звуков «Ты правда думаешь, что меня можно напугать?» — и ее испугали как раз подкрутка и выброс.

При этом как раз эти элементы являются базовыми в любой программе, и без них никак не обойдешься, даже если сделаешь больше тех же прыжков. Так что на данный момент это действительно камень преткновения.

Можно было бы подумать насчёт танцев на льду, поскольку в этом виде прыжков нет, поддержки на вытянутых руках запрещены, а про выбросы даже и думать забыли. Но насколько это будет интересно самой Жене? Большой вопрос.