Главный тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский раскритиковал процесс и методику подготовки детей и юниоров в биатлоне и сравнил подготовку в европейских странах с Россией.

По словам Каминского, проблемы в биатлоне и в лыжах при подготовке спортсменов у Европы и России примерно одни и те же:

«Я бы даже сказал, что в биатлоне проблемы еще более усугублены. Присутствует очень ранняя специализация, в том числе из-за того, что проводится первенство мира среди юношей», — отметил Юрий Каминский.

Главный тренер также высказался на тему того, что в России детей 12-13 лет уже заставляют тренироваться с покрышками. Он отметил, что ребенок в этом возрасте еще не сформировал правильно движения на роллерах и поэтому использовать покрышки пока рано:

«Это приводит к тому, что появляются ошибки в технике, которые потом мы исправляем на уровне юниорской сборной и дальше», — сказал он.

В целом Юрий Михайлович сказал, что проблемы по стране одни и те же: зарплата тренеров, нехватка инвентаря и недостаток трассы. Поскольку виды спорта родственные, результат, что в биатлоне, что в лыжных гонках получается из энтузиазма и самоотверженной работы детских тренеров, хотя Каминский отметил, что каких-то регионах ситуация может меняться в лучшую сторону.