Российский фигурист трехкратный чемпиона России Михаил Коляда определился с композицией для новой произвольной программы. В преддверии олимпийского сезона спортсмен будет выступать под одноименную песню из кинофильма «Список Шиндлера».

Как ранее сообщал Неваспорт, фигурист и его тренер Алексей Мишин решили отказаться от своей самой успешной и шедевральной произвольной программы «Белый ворон», в которой Коляда выступал в образе танцовщика Рудольфа Нуреева.

Михаил Коляда – серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командном соревновании, золотой медалист командного ЧМ-2021.