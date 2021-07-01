Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает по поводу провала российской сборной по футболу на Евро-2020.

По ее мнению, вокруг нашего футбола слишком много ненужного ажиотажа:

«Я из рода тренеров, сама тренер, и я этого не понимаю. Речь идет даже не о внимании, а об ажиотаже вокруг футбола. Футбола-то нет, а разговоров много», — сказала Тарасова.

Ранее Неваспорт сообщал о возможном преемнике Станислава Черчесова после неудовлетворительных результатов на чемпионате Европы по футболу, где сборная России не смогла выйти в плей-офф турнира и заняла последнее место в группе В. Россияне смогли одержать победу над дебютантами турнира — Финляндией (1:0), и потерпеть поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).