Российский автогонщик команды «Хаас» Никита Мазепин, выступающий в «Формуле-1», высказался в поддержку сборной Украины по футболу на чемпионате Европы 2020.

Слова Мазепина цитирует портал GPfans.com. По словам пилота, сейчас Россия и Украина — это разные вещи, однако когда он родился, нации были братскими.

«У меня много друзей из Украины. Было бы здорово, если бы Украина вышла в полуфинал Евро. Я очень надеюсь, что так и произойдёт», — отметил Мазепин, подчеркнув, что почти все люди вокруг него говорят о том, что сборная Англии выиграет Евро, однако он надеется, что все произойдёт наоборот.

Напомним, сборная Украины сыграет против сборной Англии в четвертьфинале чемпионата Европы. Игра состоится в субботу, 3 июля.