Мужская сборная России по баскетболу начала встречу против команды Германии в рамках олимпийского квалификационного турнира.

Игра проходит на площадке «Спаладиум Арены» в хорватском Сплите. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь:

Отметим, сборная России начала олимпийскую квалификацию с поражения от сборной Мексики. Со счетом 72:64 российские баскетболисты уступили мексиканским коллегам. Россияне хорошо выступили во второй четверти, обеспечив преимущество в пять очков, но затем после большого перерыва проиграли разгромно третью четверть и так и не смогли отыграть отставание.

Только одна сборная получит путевку на Олимпийские игры в Токио по итогам этого квалификационного турнира в Сплите. В параллельной группе борются сборные Бразилии, Туниса и Хорватии.