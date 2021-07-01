Президент итальянского футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли сказал, что готов на возможные санкции со стороны УЕФА. Санкции со стороны футбольного союза могут быть наложены в связи с участием «старой синьоры» в организации проекта Суперлиги Европы.

«Мы настроены на диалог, но не боимся угроз, звучавших в последние месяцы. Полагаем, что судебное дело в конечном итоге приведет к положительному результату», — сказал Аньелли.

Напомним, в мае, УЕФА объявил о санкциях в отношении клубов-основателей Суперлиги. Сегодня мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключить эти клубы из своих турниров. Ранее президент «Ювентуса» также подтвердил, что получил письмо от УЕФА с подтверждением участия в следующем сезоне Лиги Чемпионов.