Российский волейболист, олимпийский чемпион 2012 года Дмитрий Мусэрский официально пропустит Летние Олимпийские игры в Токио из-за травмы.

Информацию об этом сообщил генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин.

«Дмитрий не восстановился. Он не сыграет на Олимпийских играх», — цитирует слова Тетюхина агентство ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что 32-летний Мусэрский столкнулся с рецидивом травмы локтя. Ему пришлось покинуть расположение сборной России по волейболу, выступающей в Лиги наций.

За свою карьеру Дмитрий Мусэрский выигрывал Олимпийские игры и чемпионат Европы, Кубок мира, а также дважды побеждал в Мировой лиге. В 2018 году он стал победителем Лиги наций.