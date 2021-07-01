Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о перспективах двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой при переходе из одиночного катания в парное.

Слова Мишина цитирует портал Sport24.

«В этом мире все возможно», — отметил Мишин, комментируя перспективы Медведевой в парах.

Ранее на эту тему высказались хореограф Илья Авербух и тренер парников Людмила Великова.

Напомним, Евгения Медведева встала в пару с призёром ЧМ Александром Энбертом для шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина». Спортсменка исполнит в постановке роль Кити Щербацкой.

Фигуристы разучили для номеров поддержки из парного катания, а также тодес, до выбросов и подкрутки дело не дошло. Премьера шоу «Анна Каренина» пройдёт в Сочи 9 июля.