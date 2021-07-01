Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе конфликтовал с Антуаном Гризманном в расположении национальной команды во время чемпионата Европы 2020.

Информацию об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере», ссылаясь на информацию L’Equipe. По данным СМИ, конфликт между футболистами произошёл из-за того, что Мбаппе испытывает зависть к статусу Гризманна в сборной, считает, что Антуан имеет слишком сильное влияние на команду.

Гризманн и Мбаппе конфликтовали между собой еще в 2018 году во время чемпионата мира в России, когда Антуан показал себя командным игроком, а Мбаппе показал себя как эгоиста.

Напомним, сборная Франции по футболу вылетела с чемпионата Европы 2020 в 1/8 финала, проиграв команде Швейцарии в серии пенальти (основное время матча завершилось со счетом 3:3).