Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова показала своё фото в новом образе — со светлым цветом волос и задала вопрос подписчикам.

В своем «Инстаграме» Загитова поделилась фотографией из фан-аккаунта: кто-то из поклонников фигуристки обработал ее снимок в приложении и показал, как Алина будет выглядеть, если перекрасится в блондинку.

Под снимком Загитова оставила опрос для подписчиков с вариантами ответа «да» и «нет».

Напомним, сейчас Алина Загитова активно тренируется перед шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки, которое будет проходит в Сочи с 1 июля.

Ранее стало известно, что Алина Загитова не получила распределение на этапы Гран-при на сезон-2021/22. Также спортсменку исключили из пула допинг-тестирования.