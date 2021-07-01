Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев прошёл в третий круг Уимблдонского турнира, обыграв представителя Испании Карлоса Алькараса Гарфию.

Игра прошла на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и завершилась в три сета. Счёт по партиям 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева. Теннисисты провели на корте чуть более полутора часов.

На счету россиянина шесть подач навылет и три двойных ошибки. Его оппонент сделал за игру всего два эйса, а также допустил пять двойных ошибок. Медведев сумел реализовать 7 брейк-пойнтов из 15 имевшихся, Алькарас Гарфия — два из трёх брейков.

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с победителем пары Марен Чилич (Хорватия) — Бенджамен Бонзи (Франция).