Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Германии в рамках олимпийского квалификационного турнира и выбыла из борьбы за путёвки на игры в Токио.

Игра прошла на площадке арены «Спаладиум» в хорватском городе Сплит. Счёт в матче 69:67 в пользу немецких баскетболистов.

По итогам первых двух четвертей сборная России вела в счёте с разницей в три очка, выиграв и первую, и вторую четверть. Третья четверть прошла с равным счётом 18:18, а уже на заключительном отрезке российские баскетболисты потеряли преимущество и не смогли одержать победу.

В первом туре сборная России проиграла команде Мексики с разницей в 8 очков. Из группы в итоге вышли сборные Германии и Мексики, они продолжат борьбу за путевку на Игры.