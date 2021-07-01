Российская теннисистка Дарья Касаткина покинула Уимблдонский теннисный турнир, не сумев преодолеть барьер второго круга. В трех сетах она уступила представительнице Латвии Елене Остапенко.

Счет по партиям 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко. Игра прошла на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, спортсменки провели на площадке один час и 47 минут.

На счету Касаткиной две подачи навылет, а также шесть двойных ошибок за игру. Остапенко сделала три эйса за этот матч, а также реже ошибалась на подаче: у нее четыре двойных ошибки. Касаткина реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов, Остапенко реализовала 10 из 12 брейков в этой игре.

В третьем круге Уимблдона Елена Остапенко сыграет против победительницы матча Айла Томлянович (Австралия) — Ализе Корне (Франция).