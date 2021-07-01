Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева провела автограф-сессию для поклонников по случаю запуска разработки проекта сада в её загородном доме.

Встреча со спортсменкой прошла в садовом центре Imperial Garden в Подмосковье сегодня, 1 июля. Отметим, у поклонников на входе меряли температуру, присутствующие были в масках.

Известно, что Медведева выбрала для собственного сада японскую тематику, что для России очень необычно. Сама фигуристка не раз признавалась в любви Японии. Подробности проекта станут известны уже в ближайшие месяцы.

Лучшие фото с автограф-сессии фигуристки по случаю запуска проекта ее сада — в фоторепортаже от Nevasport: