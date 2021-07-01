Экс-генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о контракте главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Российским футбольным союзом.

В интервью Allhockey.ru Вайсфельд отметил, что зарплаты не могут быть адекватными или не адекватными, потому что их диктует рынок.

«Когда многих возмущает большая зарплата Черчесова, это вопрос не к Черчесову. Он молодец, что смог договориться о таком контракте», — отметил эксперт, добавив, что вопросы надо задавать тем людям, которые платят тренеру, уточнять у них, в рынке эта сумма находится или нет.

«Учитывая, что в сравнении с зарплатами тренеров других сборных она, мягко говоря, из рынка выбивается. Но вины Черчесова здесь никакой нет точно», — подчеркнул Вайсфельд.

Напомним, зарплата Черчесова составляет 2,5 млн евро в год.