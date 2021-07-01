Российский полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о целях петербургского клуба в следующем сезоне.

Слова Мостового цитирует официальный сайт «Зенита».

«У «Зенита» цель – только побеждать всегда и во всех национальных турнирах. Хочется очень хорошо выступить в Лиге чемпионов, выйти из группы и побороться в плей-офф», — отметил игрок.

Также Мостовой озвучил задачи, которые он ставить перед собой в сезоне-2021/22. Футболисту хотелось бы к концу года закрепиться в основном составе, доказать свою состоятельность и не быть игроком-джокером, выходя со скамейки, как получалось в прошлом сезоне.

Напомним, Андрей Мостовой провёл в чемпионате России прошлого сезона 26 матчей, на его счету 6 забитых мячей, а также два результативных паса.