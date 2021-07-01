Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич высказался о непопадании команды на Олимпийские игры в Токио.

Слова Базаревича цитирует портал РИА Новости.

«В России все думают, что баскетбол мёртв, но я так не считаю. Мы проводили тренировочный лагерь с молодыми ребятами, и я видел уровень таланта», — отметил тренер, подчеркнув, что баскетболисты должны играть на высоком уровне, поскольку если ничего не поменяется, через два года потеряются и эти спортсмены.

«Они должны играть, а играть им негде. Кто их будет использовать? Все же клубы думают, как достичь результата. Особенно это все бьёт по разыгрывающим», — сказал Базаревич.

Напомним, сборная России по баскетболу дважды проиграла на олимпийском квалификационном турнире и выбыла из борьбы за путёвку на Игры.