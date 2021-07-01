Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аннулировал часть билетов на матч Украина — Англия в четвертьфинале чемпионата Европы 2020.

Как сообщает РИА Новости, по предложению департамента общественной безопасности МВД Италии УЕФА аннулировал билеты на игру, которые были куплены жителями Великобритании с понедельника 28 июня.

Также к 21:00 сегодняшнего дня, 1 июля, продажа билетов на матч Украина — Англия закроется.

Аннулирование билетов связано с распространением коронавируса в Великобритании, а также с нынешним режимом въезда в Италию из Великобритании: всем въезжающим необходимо пройти пятидневный карантин.

Матч между сборными Украины и Англии состоится в субботу, 3 июля, на арене «Стадио Олимпико» в Риме. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.