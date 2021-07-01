Российский защитник, игрок московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев продолжает оставаться в сфере интересов итальянской «Болоньи».

Информацию о возможном трансфере Дивеева сообщает итальянский портал TuttoBolognaWeb. По данным СМИ, «Болонья» рассматривает защитника ЦСКА как замену Такехиро Томиясу, которого хотят приобрести в АПЛ и в Серии А. Сейчас за футболиста борются «Аталанта» и «Тоттенхэм».

Также сообщается, что у «Болоньи» есть несколько вариантов на замену Томиясу, и Дивеев только один из нескольких кандидатов для клуба.

Трансфер Дивеева в «Болонью» оценивают в 5-6 миллионов евро. Над покупкой Дивеева в «Болонье» начнут работать только после продажи Такехиру Томиясу.

В СМИ раньше сообщалось, что в покупке Дивеева заинтересована «Венеция».