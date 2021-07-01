Нападающий сборной Польши по футболу и клуба Экстраклассы «Пяст» Якуб Сверчок может перейти в петербургский «Зенит».

Об этом сообщает издание Przegląd Sportowy.

Как стало известно СМИ, официально переговоры по трансферу футболиста не стартовали, «Зенит» предлагает за форварда 3 миллиона евро.

Спортивный директор клуба «Пяст» Богдан Вилк не считает, что Сверчока придётся продавать в ближайшее время, хотя его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, в прошлом сезоне Якуб Сверчок сыграл за «Пяст» в чемпионате Польши 23 матча, забил 15 мячей и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Также Якуб Сверчок стал автором гола в ворота сборной России по футболу в товарищеском матче перед Евро-2020.