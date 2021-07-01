Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о своём возможном возвращении в сборную России по футболу.

В эфире «Коммент.Шоу» на YouTube Слуцкий отметил, что не готов обсуждать решения технического комитета РФС по выступлению сборной России по футболу на Евро-2020. «Я, если честно, даже не читал решения технического комитета, мне это не очень интересно», — подчеркнул специалист.

Также Слуцкий отметил, что его рассмешила новость о возможном возвращении в национальную команду.

«Я прочёл, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно», — сказал Слуцкий.

Напомним, Леонид Слуцкий работал со сборной России по футболу в 2015-2016 годах.