Публикация одного рекламного сообщения в аккаунте форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Инстаграме» может достигать 1,6 миллиона долларов.

Информацию об этом сообщает BBC со ссылкой на компанию Hopper HQ.

Отмечается, что это самый высокий показатель среди инстаграм-звёзд, футболисту впервые удалось выйти в лидеры по стоимости рекламного поста в «Инстаграме».

Второе место, по оценке компании, занял актер Дуэйн Джонсон (250 миллионов подписчиков, 1,52 миллиона долларов за пост), третье место у певицы Арианы Гранде (248 миллионов подписчиков, 1,51 миллиона долларов за пост)

Также в список самых дорогих рекламных постов попали нападающий сборной Аргентины Лионель Месси — 7-е место, 1,1 миллиона долларов за одну публикацию. На 16-м месте расположился Неймар — 16-е место и 824 тысячи долларов за пост.