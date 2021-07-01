Защитник сборной России по футболу и турецкого клуба «Антальяспор» Федор Кудряшов рассказал о том, где он планирует играть следующие годы.

Слова Кудряшова цитирует портал телеканала «Матч ТВ».

«Антальяспор» хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьёй и телефон оставить в Москве», — сказал Кудряшов, добавив, что пока он не знает, какие ещё страны интересуются им на данный момент.

«Я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, всё остальное достигается», — отметил Кудряшов.

Напомним, в РПЛ Кудряшов выступал за «Сочи», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Краснодар», «Спартак» и другие клубы, в Турции он также играл за «Истанбул Башакшехир».