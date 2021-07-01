Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новости о том, что российские синхронистки получили запрет на купальники с медведями на Олимпиаде в Токио.

Слова Губерниева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Им еще нужно запретить улыбаться Светлане Ромашиной, она тоже ассоциируется с Россией. С 1998 года наша группа не знает поражений», — отметил Губерниев, добавив, что синхронистки символизируют российский спорт и отправляются на игры только за победой.

«Никакие запреты и враги не сломят нас. Тренеры у нас великолепные, с нашей команды нужно брать пример всем. Меняется наше поколение, но неизменным остается одно – максимальный результат», — сказал Губерниев, пожелав Светлане Ромашиной стать семикратной олимпийской чемпионкой.

Напомним, МОК не согласовал костюмы для номера «Калинка» Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, поскольку медведи ассоциируются с Россией.