Испанское издание AS сообщило информацию о том, что сборные Испании и Швейцарии по футболу не проводили тренировку на газоне «Газпром-Арены» перед четвертьфиналом Евро-2020 из-за плохого состояния поля.

Однако все сборные, приезжавшие в Петербург, изначально не должны были проводить предматчевые тренировки на «Газпром-Арене». Стадиону пришлось принимать почти в два раза больше матчей, чем было запланировано, и на групповом этапе игры проходили через день.

Для подготовки команд, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, были выделены четыре площадки.

Стадион «Петровский» и стадион «Турбостроитель» были специально подготовлены для проведения предматчевых тренировок тех сборных, которые не собираются базироваться в Петербурге, а будут тренироваться только накануне матчей. Сборные Бельгии и Польши, к примеру, отказались от тренировок в Петербурге и проводили предматчевые занятия на собственных базах, после чего летели в Петербург