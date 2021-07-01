Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, что в определённый момент карьеры у него была возможность сменить гражданство и выступать за другую страну.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после завершения матча второго круга Уимблдона.

По словам Медведева, многие теннисисты меняют спортивное гражданство с России на Казахстан, с одной стороны российская сторона мало помогает молодым игрокам, с другой стороны даже если в России и помогают, то Казахстан готов предложить лучшие условия.

«Когда я поднялся на высокий уровень и еще не выступал в Кубке Дэвиса, у меня были возможности попробовать что-то новое. Но я не хотел этого. Я всегда чувствовал себя русским и всегда хотел представлять Россию, а не другую страну», — заявил Медведев, подчеркнув, что для других игроков ситуация складывается иначе по разным причинам.