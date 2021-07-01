Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на слова Евгении Медведевой о том, что она хотела бы попробовать себя в парном катании.

Слова Родниной цитирует портал Sport24.

По мнению эксперта, Медведева, вероятно, ещё не все доказала и ищет, чем заняться, однако эти заявления не имеют к спорту никакого отношения.

«Самореклама? Да. Ей просто нужно привлечь внимание к своим новым программам. Женя не ставит перед собой цель вернуться в большой спорт в качестве парницы», — заявила Роднина.

Напомним, Евгения Медведева будет кататься в паре на шоу «Анна Каренина» Ильи Авербуха. Партнёром фигуристки выступит призёр ЧМ Александр Энберт.