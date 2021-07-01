Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер оценила возможности чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой на переход в парное катание.

«Женя принимает участие в шоу, катается в паре, учит парные элементы. А переходить или не переходить в парное катание — будет только ее решение», — отметила Мозер в комментарии для Sport24, отметив, что часто фигуристы переходят из одиночного катания в парное в зрелом возрасте.

Мозер привела в пример итальянку Валентину Маркеи, которая на двух Олимпиадах была одиночницей, а затем перешла в парное и также смогла выступить на Олимпиаде.

«Чисто в физическом плане такое вероятно. Кондиции Жени — и внешние, и технические, дают возможность об этом говорить. А дальше решение принимает сам человек», — сказала Мозер.