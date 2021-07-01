Главные новости с футбольных полей, баскетбольных площадок и теннисных кортов мира — в традиционном дайджесте Nevasport за 1 июля:

Сборная России по баскетболу проиграла Германии и лишилась шансов на попадание на Олимпиаду

Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Германии в рамках олимпийского квалификационного турнира и выбыла из борьбы за путёвки на игры в Токио. Игра прошла на площадке арены «Спаладиум» в хорватском городе Сплит. Счёт в матче 69:67 в пользу немецких баскетболистов.

Медведев прошел в третий круг Уимблдона, обыграв Алькараса Гарфию

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев прошёл в третий круг Уимблдонского турнира, обыграв представителя Испании Карлоса Алькараса Гарфию. Игра прошла на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и завершилась в три сета. Счёт по партиям 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева. Теннисисты провели на корте чуть более полутора часов.

Касаткина вылетела с Уимблдона, проиграв Остапенко в трех сетах

Российская теннисистка Дарья Касаткина покинула Уимблдонский теннисный турнир, не сумев преодолеть барьер второго круга. В трех сетах она уступила представительнице Латвии Елене Остапенко. Счет по партиям 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко. Игра прошла на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, спортсменки провели на площадке один час и 47 минут.

Веснина и Блинкова вылетели с Уимблдона, проиграв матчи второго круга

Российские теннисистки Елена Веснина и Анна Блинквеснинаова покинули розыгрыш Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде, не преодолев барьер второго круга. Елена Веснина проиграла в очной встрече представительнице США Кори Гауфф. Анна Блинкова не смогла обыграть в рамках второго круга первую ракетку мира из Австралии Эшли Барти.

Коляда будет выступать под «Список Шиндлера»

Российский фигурист трехкратный чемпиона России Михаил Коляда определился с композицией для новой произвольной программы. Фигурист будет выступать в олимпийском сезоне под саундтрек из кинофильма «Список Шиндлера». Постановщиком программы станет Никита Михайлов.

Загитова и Медведева не попали в пул допинг-тестирования

Стал известен новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Как сообщает ТАСС, в список не включены олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Ранее фигуристки не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон.

Месси официально стал свободным агентом

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси официально стал свободным агентом. 1 июля в полночь по испанскому времени завершился его контракт с «Барселоной». Ранее в СМИ сообщалось, что стороны договорились о продлении контракта, но официально о нём ещё не было объявлено. Планируется, что соглашение будет заключено до 2023 года.