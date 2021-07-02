Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил работу российского арбитра Сергея Карасева на чемпионате Европы 2020.

В эфире «Коммент.Шоу» Слуцкий отметил, что обсуждал с коллегами, будет ли Карасев еще обслуживать матчи, и пришел к выводу, что нет.

«Несмотря на то что он принял правильное решение удалить де Лигта, это было только после вмешательства VAR. Думаю, что на стадии 1/4 финала будет не так много арбитров задействовано, поэтому могут его не использовать», — сказал Слуцкий, подчеркнув, что Карасев качественно отработал два поединка на групповом этапе и матч 1/8 финала в качестве главного арбитра.

Напомним, Сергей Карасев будет работать на матчах 1/4 финала — его назначили резервным арбитром на встречу Чехия — Дания.