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  • 10:25,  2 июля 2021
Автоспорт
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Формула-1, Гран-при Австрии. Прямая трансляция первой свободной практики

Формула-1, Гран-при Австрии. Прямая трансляция первой свободной практики
Гран-при Монако. Фото: Формула-1

На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге сегодня, 2 июля, стартует программа гоночного уикенда Формулы-1 — Гран-при Австрии.

Начало первой свободной практики назначено на 12:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию тренировки можно будет посмотреть здесь:

Сегодня также пройдёт и вторая практика, начало назначено на 16:00 по московскому времени. Третья практика и квалификация пройдут в субботу, гонка — в воскресенье.

На прошлой неделе пилоты «Формулы-1» также соревновались в Австрии. Итоговую гонку Гран-при Штирии выиграл гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В число призёров гонки вошли пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

В общем зачёте лидирует Ферстаппен со 156 очками. Второй — Хэмилтон (138 очков), третий — Серхио Перес из «Ред Булла» (96). Мазепин всё ещё не набрал ни одного балла.

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