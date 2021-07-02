Формула-1, Гран-при Австрии. Прямая трансляция первой свободной практики

На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге сегодня, 2 июля, стартует программа гоночного уикенда Формулы-1 — Гран-при Австрии.

Начало первой свободной практики назначено на 12:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию тренировки можно будет посмотреть здесь:

Сегодня также пройдёт и вторая практика, начало назначено на 16:00 по московскому времени. Третья практика и квалификация пройдут в субботу, гонка — в воскресенье.

На прошлой неделе пилоты «Формулы-1» также соревновались в Австрии. Итоговую гонку Гран-при Штирии выиграл гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В число призёров гонки вошли пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.