Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» обыграл команду «Атланта Хокс» в пятом матче финала Восточной конференции НБА и повел в серии со счетом 3:2.

Игра прошла на площадке арены «Файсерв-Форум» и завершилась со счетом 123:112 в пользу «Милуоки».

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо пропустил эту встречу из-за травмы. Лучшими в составе «Милуоки» стали Брук Лопес (33 очка за матч), у Криса Миддлтона 26 очков + 13 подборов, Джру Холидей набрал 25 очков и сделал 13 передач.

В составе «Атланты» наиболее результативными игроками матча стали Богдан Богданович (28 очков), также Данило Галлинари и Джон Коллинс набрали по 19 очков.

В финале НБА от Западной Конференции сыграет клуб «Финикс Санз», который опередил в серии «Лос Анджелес Клипперс» со счетом 4:2.