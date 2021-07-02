Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кто из футболистов заслужил получить «Золотой мяч» в 2021 году.

В «Инстаграме» проекта 433 было выложено интервью с бойцом, в котором он назвал того игрока, который достоин получения награды.

«Канте? Какую работу он проделывает в сборной Франции! Для меня лично в 2021 году — полгода прошло — он заслуживает «Золотой мяч», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, Н’Голо Канте в составе лондонского «Челси» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, в финале обыграв «Манчестер Сити». Сборная Франции по футболу дошла только до 1/8 финала чемпионата Европы 2020 и вылетела от сборной Швейцарии, уступив в серии пенальти.