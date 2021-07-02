Сборная Испании по футболу сегодня, 2 июля, сыграет с командой Швейцарии матч в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2020.

Игра состоится в Санкт-Петербурге на поле «Газпром-Арены», начало назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

Швейцария в групповом турнире заняла третье место в группе A, взяв четыре очка в играх с Уэльсом (1:1), Италией (0:3) и Турцией (3:1). В матче 1/8 финала Швейцария сыграла вничью с Францией и прошла в четвертьфинал по серии пенальти.

Испания заняла второе место в группе E, набрав 5 очков в играх со Швецией (0:0), Польшей (1:1) и Словакией (5:0). В 1/8 финала испанцы в дополнительное время вырвали победу у Хорватии (5:3).