Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал жителей Петербурга вакцинироваться от коронавируса из-за тяжёлой ситуации с пандемией в регионе.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» Васильев отметил, что в Санкт-Петербурге складывается очень сложная ситуация с пандемией — все жители теряют родных, друзей и знакомых.

«Все знаем, как самозабвенно отдаются борьбе медицинские работники. Счёт жертв идёт на тысячи. Чтобы вы понимали, такой тревожной и страшной ситуации в городе не было с блокадных лет», — отметил Васильев, добавив, что он не призывает к обязательной вакцинации и каждый должен сам принять решение.

«Однако очень прошу вас – прививайтесь! Хотя бы для того, чтобы уберечь близких. Сохранить здоровье учителей и воспитателей ваших детей. Уберечь медсестёр и врачей, которые сегодня рискуют в «красных» зонах», — призвал Васильев, отметив, что многие из медиков пожертвовали ради горожан самым дорогим — своей жизнью.

Ведь очень многие из этих людей пожертвовали ради нас с вами самым дорогим — не зря именно в Петербурге установили памятник погибшим в пандемию врачам. Очень прошу вас, пройдите вакцинацию. Для этого сегодня есть все возможности», — написал Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».