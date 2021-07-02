Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, бывший член совета директоров клуба Зарема Салихова сделала прогноз на грядущий сезон в чемпионате России по футболу.

В своем телеграм-канале Салихова оставила сообщение, в котором предсказала пятерку лучших команд по итогам сезона-2021/22 в РПЛ.

Первое место, по мнению Заремы, в чемпионате займет петербургский «Зенит», в тройке также финишируют московские «Локомотив» и «Спартак». Салихова подчеркнула, что включила «красно-белых» в топ-3 только из-за любви к команде.

Четвертое место в сезоне, по мнению Салиховой, в сезоне займет казанский «Рубин», а пятое — московское «Динамо».

Напомним, три последних сезоне в чемпионате России побеждал петербургский «Зенит».