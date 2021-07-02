Российский актёр театра и кино, футбольный болельщик Дмитрий Назаров выпустил пародию на Станислава Черчесова, главного тренера сборной России по футболу.

В своем «Инстаграме» он разместил видео, в котором прочитал в стихах речь от лица Черчесова. В этой речи актер отмечает, что сейчас тренеру никак не уйти в отставку.

«Таких, как я, положено любить.

За что меня ругают в интернете?

Я не могу, как тренер, вечно быть

За пятку Игнашевича в отчете», — отмечает Назаров, подчеркивая, что Черчесов показал сборной делать ставку на оборону и показал, как прятаться от страшного форварда Ромелу Лукаку из сборной Бельгии.

«За что меня ругают? Не пойму.

Мы ж разгромили даже финнов страшных,

А группу проиграли потому,

Что этот Евро… Евро не домашний», — заключил Назаров.