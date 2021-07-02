Российская теннисистка Дарья Касаткина показала оскорбительные сообщения от футболиста «Алании» Владимира Хубулова после вылета с Уимблдонского турнира.

В своём «Инстаграме» Касаткина выложила скриншот диалога с игроком владикавказской команды. Футболист обматерил теннисистку, обвинив её в том, что она проиграла матч, ведя на брейке 30:0. В своей речи Хубулов назвал Касаткину «конченной» и «шмарой».

Теннисистка остроумно отреагировала на такой выпад в свою сторону подписав скриншот: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК „Алания“, выдайте ему бонус за проигранную ставку.

Напомним, вчера Дарья Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в трех сетах, последний уступив со счётом 6:8.