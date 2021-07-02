Первая группа олимпийцев из России прилетела в столицу Японии. Большая часть – российские гребцы. На данный момент спортсмены проходят тестирование на коронавирус. Позднее у олимпийцев запланирован перелет до города Тояма, где будут проходить сборы группы.

Напомним, Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Игры пройдут без участия иностранных болельщиков. Также было принято решение о сокращении числа сопровождающих лиц участников Олимпийских игр до 41 тысячи человек. Всего в соревнованиях планируются участие около 19 тысяч спортсменов.

Олимпиада в Токио станет одной из самых масштабных по числу видов спорта — 33, по числу разыгрываемых комплектов наград — 339.