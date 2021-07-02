Российская фигуристка и бывшая ученица Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Анастасия Тараканова стала тренером в группе Оксаны Булычевой. О завершении спортивной карьеры спортсменка пока не заявляла.

В Instagram группы Булычевой сообщается, что 17-летняя Тараканова провела занятия для старшей группы фигуристок по специальной физической подготовке. Упоминается, что первое занятие спортсменка проводила в паре с Владимиром Булычевым.

Тренеры Оксана и Владимир Булычевы работают в спортивном комплексе «Хрустальный» в отделении Центра спорта и образования «Самбо-70».