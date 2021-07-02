Автор книг о Владимире Путине, журналист Андрей Колесников высказался о будущем Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«По-моему, Путин дал однозначный сигнал насчет Черчесова — это безусловное расторжение контракта. Его может не уловить только тот, кто очень не хочет», — сказал Колесников.

По его словам, горечь страны и здравый смысл насчет выступления сборной России по футболу перевесят любые аргументы в поддержку Станислава Черчесова.

Ранее в ходе «Прямой линии» глава государства Владимир Путин упомянул о возможных изменениях в тренерском штабе сборной России по футболу после провального выступления на Чемпионате Европы.

Напомним, сегодня, 2 июля, Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» проведет пресс-конференцию, посвященную выступлению сборной России на Евро-2020.