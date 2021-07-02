Румынский футбольный специалист Дан Петреску рассказал, что во времена тренерской деятельности в московском «Динамо» он просил руководство приобрести нападающего Артема Дзюбу. На тот момент российский футболист выступал за «Спартак».

«Это была моя главная просьба, он сидел на скамейке в «Спартаке». «Спартак» тогда тренировал Унаи Эмери, мы обыграли их в дерби 5:1, и Эмери уволили сразу после игры. Единственный гол забил как раз Дзюба, и я сказал владельцу после игры: «Пожалуйста, купи мне Дзюбу», — рассказал Петреску в интервью.

По словам бывшего тренера «Динамо», Дзюба весьма импонировал ему в игровом плане. Он отметил, что в Артеме был виден потенциал большого игрока. Однако он не мог сделать предложение о переходе, а только попросить у руководства сделать его:

«Хочу этого игрока, очень хочу», — сказал Петреску.

В 2015 году Артем Дзюба покинул «Спартак» и на правах свободного агента перешел в «Зенит».